Днями білоруського диктатора згадав Володимир Зеленський. Він повідомив, що Лукашенко вибачився за те, що пропустив російські війська в бік України у 2022 році. На що сам Лукашенко цинічно відповів: вибачатися нема за що.

Дивіться також Лукашенко каже, що готовий розмістити 10 "Орешників" у Білорусі

Україна хоче "втягнути Білорусь у війну"

Власне, згадка про початок повномасштабної війни й обурила Лукашенка. Він не розуміє, "чому Зеленський так поводиться, чого йому бракує". І нарікає, мовляв, були ж у добрих стосунках.

Єдиний варіант пояснення "поведінки Зеленського" Лукашенко знайшов у "командах із Заходу". Буцімто "владі Києва дали команду втягнути Білорусь у війну". А ще Лукашенко припустив, що Білорусь може не витримати війни.

Якщо нас втягнуто у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час все відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти,

– заявив диктатор.

Таким чином, він укотре подав свою країну як острівець безпеки в бурхливому світі. А щоб ніхто не назвав його "мирний острівець" застійним болотом, поспішив виправдатися. "Нехай кажуть, що у нас тут диктатура, ще щось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні".

Окрім цього, самопроголошений президент Білорусі згадав опозиційне гасло "Жыве Беларусь", яке Зеленський вигукнув у новорічному привітанні. Український лідер натякнув цим на майбутні січнево-лютневі вибори в Білорусі та вікно для політичних змін у країні. Лукашенко відреагував фірмовим "не дай бог".

Кумедно, але ще у жовтні 2024 року диктатор говорив: якщо Україна нападе на Білорусь, то це призведе до краху влади в Україні. Утім, не варто сприймати всі його слова серйозно, адже Лукашенко – майстер перевзування.