Речь идет о Столинском, Лельчицком, Мозырском и Гомельском районах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

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Белорусские подразделения могли появиться у границы в декабре

По данным "Гаюна", в приграничье перебросили механизированный батальон, группу артиллерии, разведывательный батальон и зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 11 механизированной бригады. Они находятся в Столинском и Лельчицком районе.

Также у границы с Украиной находится 147 зенитный ракетный полк, а именно батарея ЗРК "Оса-АКМ", но место ее дислокации неизвестно.

У приграничья также появился механизированный батальон, группа артиллерии, разведывательный батальон и зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 120 механизированной бригады. Эти подразделения находятся в окрестностях аэродромов "Зябровка" в Гомельском районе и "Мозырь" в Мозырском районе.

Военная активность армии Беларуси 23 декабря – 5 января / Карта "Беларускі Гаюн"

Когда точно эти войска были переброшены в приграничные с Украиной районы, неизвестно. Вероятно, это могло произойти во второй половине декабря 2024 года.