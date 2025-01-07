На сайті парламенту з'явився новий проєкт закону, ініціатором якого виступив президент, передає 24 Канал.

Дивіться також Санкції навиворіт: як ЄС продовжує фінансувати російський режим через нафту та газ

Що пропонує Зеленський

Законопроєкт передбачає зупинення дії деяких міжнародних договорів, які застосовуються у відносинах між Україною, Росією та Білоруссю.

Йдеться про низку конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права, Ради Європи та Організації Об’єднаних Націй, що регулюють співробітництво судів та інших компетентних органіву цивільних, господарських, сімейних і кримінальних справах.

Крім того, Україна хоче вийти із Договору з Білоруссю про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій, який вестиме СБУ. Це необхідно для запобігання терористичній діяльності в Україні.