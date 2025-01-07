На сайте парламента появился новый проект закона, инициатором которого выступил президент, передает 24 Канал.

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Что предлагает Зеленский

Законопроект предусматривает приостановление действия некоторых международных договоров, которые применяются в отношениях между Украиной, Россией и Беларусью.

Речь идет о ряде конвенций Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций, регулирующих сотрудничество судов и других компетентных органов в гражданских, хозяйственных, семейных и уголовных делах.

Кроме того, Украина хочет выйти из Договора с Беларусью о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, что Зеленский подписал закон о создании перечня террористических организаций, который будет вести СБУ. Это необходимо для предотвращения террористической деятельности в Украине.