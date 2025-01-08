В последний раз Россия заставляла Беларусь играть в такую "игру" в августе 2024 года. Несмотря на это, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что за ситуацией на границе стоит наблюдать, чтобы не допустить провокаций или даже наступления.

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Чем закончилось последнее стягивание белорусских войск

Почти полгода назад, 6 августа 2024 года, Украина начала операцию в Курской области. Понимая угрозу, Россия нажала на белорусское руководство, чтобы оно стянуло свои войска к украинской границе.

Отметим, что протяженность общей границы с Беларусью составляет около 1022 километров – от Бреста со стороны Волынской области до Гомеля со стороны Черниговской области.

Хотели, чтобы Украина испугалась, чтобы в Генштабе начали дрожать и потеть руки, и было принятие решения об оттягивании войск с Курщины для усиления границы. Это уже было. Мы это уже проходили,

– отметил Иван Ступак.

За неделю – полторы все стихло, запугивания сошли на нет. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением: "Я позвонил, нормальные ребята, мы договорились". Белорусы забрали свои войска и напряжения больше не было.

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Россия снова хочет поиграть в "игру"

Руководитель Генерального штаба Беларуси Павел Муравейко вместе с секретарем Совбеза Александром Вольфовичем являются двумя крупнейшими апологетами России в белорусском руководстве. Они настроены абсолютно пророссийски. Поэтому, вероятно, снова захотели поиграть в "игру", если же перебрасывают военные части к границе с Украиной.

Надо постоянно держать во внимании то, что происходит на границе, чтобы предотвратить, не дай Бог, попытке какой-то провокации или даже наступления,

– резюмировал экс-сотрудник СБУ.

Как сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, сейчас отсутствует какая-либо угроза вторжения белорусских войск с территории Беларуси.