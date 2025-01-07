Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Он отметил, что Силы обороны полностью контролируют ситуацию в приграничье.
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Есть ли угроза вторжения белорусских войск
Коваленко заявил, что пока отсутствует какая-либо угроза вторжения белорусских войск с территории Беларуси.
Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создание ударных группировок и подготовку к наступательным действиям,
– отметил он.
Коваленко отметил, что ситуация в приграничных районах находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Напомним, что вечером 7 января "Беларускі Гаюн" заявил о том, что Беларусь нарастила военное присутствие в приграничных к Украине районах. Говорится о Столинском, Лельчицком, Мозырском и Гомельском районах. Также неизвестно, когда именно эти войска были переброшены к приграничью с Украиной.