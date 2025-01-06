В интервью Фридману Зеленский вспоминал извинения Лукашенко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские пропагандистские СМИ.

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Что говорят в пресс-службе Лукашенко

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, разговор президентов Беларуси и Украины состоялся только благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая. У него в телефоне был личный контакт Зеленского.

В пресс-службе заявили, что в звонке Лукашенко хотел предупредить, что именно Зеленский берет ответственность за смерти людей на территории Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси призвал Зеленского сесть за стол переговоров, что тот и сделал.

Факт извинений в пресс-службе решительно отрицали.

Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не адресовал, по той простой причине, что извиняться нам не за что,

– подчеркнула Эйсмонт.

Напомним, Президент Зеленский рассказал в интервью подкастеру Лексу Фридману, что разговаривал по телефону с Лукашенко через несколько дней после начала полномасштабной войны. Тогда, по словам Зеленского, Лукашенко извинялся, что российские ракеты летят с территории Беларуси и он не имеет над ними контроля. Лукашенко также отговаривал Зеленского сопротивляться России. В ответ украинский президент назвал лидера Беларуси таким же убийцей.