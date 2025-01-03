Лукашенко сам не заинтересован в военном столкновении с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Пилигрима для Radio NV.

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Как Россия подталкивает Беларусь к агрессии

Военный разведчик Пилигрим рассказал о работе, что проводят ФСБ России с белорусским диктатором Лукашенко.

По его мнению, победа Украины зависит не только от нее. С Беларусью также необходимо работать.

Есть высокая вероятность того, что она вступит в войну. Когда дроны залетают на территорию Беларуси, ФСБ России работают над тем, чтобы убедить Лукашенко в угрозе из Украины.

Разведка подтвердила, что в Беларуси есть ядерное оружие из России. ФСБ пытаются давить на Лукашенко, чтобы тот гневался на Украину вплоть до ядерного удара. Таким образом на территории Беларуси могут залететь "украинские" дроны, созданные в ФСБ России. Лукашенко вполне может отдать приказ атаковать Украину.

Вряд ли белорусам удастся достичь хоть каких-то успехов на Севере, но это оттянет часть украинских сил. ФСБ затем работает, чтобы спровоцировать белорусского диктатора.

Пилигрим отмечает, что Лукашенко, впрочем, не интересуют имперские амбиции Кремля. Целью белорусского диктатора прежде всего является создание безопасных условий для его семьи, в частности сына. Жить спокойно с награбленным богатством – это цель Лукашенко.

Напомним, по мнению заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, Путин сейчас меньше заинтересован во втягивании Беларуси в войну, поскольку та сильно помогает России обходить санкции Запада, а сил Беларуси, как и народной поддержки может не хватить для конфронтации с Украиной.