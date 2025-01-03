Лукашенко сам не зацікавлений у військовому зіткненні з Україною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пілігрима для Radio NV.

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Як Росія підштовхує Білорусь до агресії

Військовий розвідник Пілігрим розповів про роботу, що проводять ФСБ Росії з білоруським диктатором Лукашенком.

На його думку, перемога України залежить не лише від неї. З Білоруссю також необхідно працювати.

Є висока вірогідність того, що вона вступить у війну. Коли дрони залітають на територію Білорусі, ФСБ Росії працюють над тим, аби переконати Лукашенка в загрозі з України.

Розвідка підтвердила, що у Білорусі є ядерна зброя з Росії. ФСБ намагаються тиснути на Лукашенка, аби той гнівався на Україну аж до ядерного удару. Таким чином на території Білорусі можуть залетіти "українські" дрони, створені у ФСБ Росії. Лукашенко цілком може віддати наказ атакувати Україну.

Навряд чи білорусам вдастся досягти бодай якихось успіхів на Півночі, але це відтягне частину українських сил. ФСБ відтак працює, аби спровокувати білоруського диктатора.

Пілігрим зазначає, що Лукашенка, втім, не цікавлять імперські амбіції Кремля. Ціллю білоруського диктатора передусім є створення безпечних умов для його сім'ї, зокрема сина. Жити спокійно з награбованим багатством – це мета Лукашенка.

Нагадаємо, на думку заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівника Народного антикризового управління Павла Латушка, Путін наразі менше зацікавлений у втягненні Білорусі у війну, оскільки та сильно допомагає Росії обходити санкції Заходу, а сил Білорусі, як і народної підтримки може не вистачити для конфронтації з Україною.