Беларусь нужна Кремлю не только как военный партнер. По мнению заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, которым он поделился с 24 Каналом, Путину также выгодно использовать Лукашенко в определенный критический момент.

К теме Лукашенко уже нервничает: интервью с Тихановской о победе Украины и суде в Гааге

Украина может ответить

Руководитель Народного антикризисного управления заметил, что Лукашенко нужен Путину для обхождения санкций.

Это очень эффективный канал для того, чтобы получать необходимую России продукцию из Западной Европы и других стран для производства вооружения,

– отметил Латушко.

Также белорусская территория потенциально выгодна для России для того, чтобы в критический момент использовать ее снова под видом учений, которые заявлены на 2025 год, – чтобы создать угрозу Украине.

Это будет необходимо в зависимости от того, как состоятся переговоры (по завершению войны в Украине – 24 Канал) и будут ли они вообще. А также, какую стратегическую цель ставит Путин,

– подчеркнул он.

Латушко добавил, что эта цель, к сожалению, связана с достижением полной оккупации тех украинских территорий, которые Путин незаконно вписал в конституцию России. И здесь Беларусь может ему пригодиться.

С другой стороны, Путин опасается, если Лукашенко ввяжется в эту войну активнее, то Украина получит право наносить удары по военным объектам на территории Беларуси. И это, по мнению оппозиционера, может спровоцировать волнения в стране.

Путину сейчас это не нужно. Мы видели как в Сирии он не смог помочь Башару Асаду. Хотя Беларусь логистически ближе и ему легче было бы оказать ей помощь, однако это все равно отвлечение серьезных ресурсов. Поэтому это не входит в интересы Путина,

– отметил Павел Латушко.

К слову, председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская считает, что Лукашенко не отказался от идеи втянуть Беларусь в войну против Украины. В то же время то, что белорусская армия не присоединилась агрессии России, это, по ее словам, заслуга белорусов и белорусских солдат, которые продолжают поддерживать Украину.