Путину не удалось примирить Асада и Эрдогана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Путин говорит, что не виделся с Асадом после его бегства в Москву

Как Путин предал надежды Асада

Путин всегда был ключевым союзником Асада. Россия имеет в Сирии военные базы, которые помогали Кремлю расширять свое влияние далеко за пределы Москвы. В 2015 году российская военная интервенция сыграла решающую роль в поддержке режима Асада, помог ему удержаться у власти во время гражданской войны.

Несмотря на это, по данным источников NYT, после начала повстанческого наступления Асад заметил резкое охлаждение отношений с Путиным. Российский лидер даже прекратил отвечать на его звонки.

Журналисты также отмечают, что ранее Путин пытался выступать посредником в переговорах между Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который поддерживает сирийских повстанцев, однако эти попытки оказались безрезультатными.

Напомним, российский контингент в Сирии составляет по разным оценкам от 1 до 7,5 тысяч военных. Они могут покинуть страну и присоединиться к агрессии в Украине.