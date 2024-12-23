Путіну не вдалося примирити Асада та Ердогана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як Путін зрадив сподівання Асада

Путін завжди був ключовим союзником Асада. Росія має в Сирії військові бази, які допомагали Кремлю розширювати свій вплив далеко за межі Москви. У 2015 році російська військова інтервенція відіграла вирішальну роль у підтримці режиму Асада, допомігши йому утриматися при владі під час громадянської війни.

Попри це, за даними джерел NYT, після початку повстанського наступу Асад помітив різке охолодження стосунків із Путіним. Російський лідер навіть припинив відповідати на його дзвінки.

Журналісти також зазначають, що раніше Путін намагався виступати посередником у переговорах між Асадом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який підтримує сирійських повстанців, однак ці спроби виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, російський контингент у Сирії складає за різними оцінками від 1 до 7,5 тисяч військових. Вони можуть покинути країну та доєднатися до агресії в Україні.