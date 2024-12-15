Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що увесь російський контингент з бази Хмеймім ще не евакуювався. Звідти вилітають літаки в Лівію, російські кораблі відійшли з Тартуса. Відомо, що Росія проводить перемовини з новою владою Сирії щодо збереження своїх військових баз на території країни.

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Росія отримала публічного ляпаса в Сирії

"Російський контингент в Сирії на момент прориву повстанців складав щонайменше 1000 військових. Водночас за оцінкою BBC він може складатися з 7,5 тисяч особового складу, однак на мою думку, ця цифра менша", – зауважив військовий експерт.

Російські сили були представлені змішаним авіаційним полком – винищувачами і бомбардувальниками – Су-24, Су-34, та Су-35, а також ударними вертольотами. Крім того, далекобійним дивізіоном ППО, системами С-400, і менш далекобійними системами, які їх прикривали, РЕБ, засобами розвідки.

До того ж за його словами, на російських базах мали перебувати сили спеціального призначення. Також воєнна поліція, яка була присутня у невеликій кількості і різних пунктах Сирії, зокрема, на кордоні з Ізраїлем.

Разом російський контингент складається з декількох тисяч військових, який евакуюється з Сирії – або цілком, або, якщо база залишиться, то певна кількість особового складу перебуватиме там. Однак всі, хто звідти виїдуть тою чи іншою мірою, будуть воювати в Україні,

– наголосив він.

Тому, якби війна в Сирії продовжувалась, а особливо в інтенсивній фазі, і Росія була б змушена витрачати там додаткові ресурси, то це було чисто прагматично та технічно, за словами військового експерта, вигідніше Україні.

Росія зазнала фіаско і отримала публічного ляпаса в Сирії, але зараз її контингент, хоч і невеликий і не дуже значущий, звільняється, і у нього немає інших цілей як війна в Україні,

– підкреслив Давид Шарп.

Також, він додав, що Росія підтримувала режим Башара Асада фінансами, іншими ресурсами. Зараз витрати на Сирію з боку росіян будуть урізані. Водночас доволі великі кошти виділятимуться на евакуацію військових баз, але вони точкові.

Нагадаємо, що журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков вважає, що нова влада Сирії могла б поділитися з Україною радянською або російською зброєю, яка залишалась в країні. Проте Ізраїль превентивно знищує ці запаси озброєння, щоб їх ніхто не зміг використати.

Водночас якщо довго чекати, кому дістанеться російська зброя в Сирії, Кремль може вжити дипломатичних дій і "перетягнути сирійських повстанців на свій бік". Однак в країні залишилося не так багато зброї, щоб посилити російське угруповання.