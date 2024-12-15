Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні 15 грудня

З 19:00 14 грудня й протягом ночі окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів. Райони пусків – Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони відбивали повітряний напад агресора.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів,

– заявили в Повітряних силах.

Також уточнили, що оборонці неба збили ворожі дрони в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще 3 — повернулось у Росію,

– зазначили в Повітряних силах.

Скільки дронів збили вночі 15 грудня / Інфографіка Повітряних сил

Через падіння збитих безпілотників пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, авто та майно громадян у кількох регіонах України. Постраждалим надають допомогу.

Зауважимо, напередодні, вночі 14 грудня, Росія запустила по Україні 132 ударних дрони. 13 грудня ще більше, зокрема, 193 безпілотники.