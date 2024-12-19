Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Путина во время прямой линии. Также глава Кремля отметил, что Россия поддерживает отношения "со всеми группировками".

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Как Путин прокомментировал события в Сирии

Российский президент заявил, что пока не виделся с Башаром Асадом, который, по информации российского МИД, сейчас находится в Москве.

Также Путин назвал повстанцев, свергших Асада, "вооруженной оппозицией". Он добавил, что сторонники Асада, в частности, "проиранские подразделения", отошли от Алеппо без боя.

И такое было по всей территории Сирии,

– заявил Путин.

Он добавил, что Иран вывел из Сирии 4 тысячи своих людей, часть была отправлена в Ливан, другая – в Ирак.

"Сегодня ситуация складывается непросто. Мы поддерживаем отношения со всеми группировками", - заявил Путин.

Кроме того, пообещал предоставить гуманитарную помощь в Сирию и выразил надежду на улучшение ситуации.