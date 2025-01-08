Китайские порты ограничивают "теневой флот"

В регионе Шаньдун расположены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, которые являются основными импортерами нефти из стран, находящихся под американским эмбарго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Shandong Port Group управляет крупными портами на восточном побережье Китая, такими как Циндао, Жичжао и Яньтай. Эти порты являются ключевыми пунктами для импорта нефти, которая попадает под санкции.

Интересно! В 2024 году провинция Шаньдун импортировала около 1,74 миллиона баррелей нефти в сутки из Ирана, России и Венесуэлы, что составляло примерно 17% от общего импорта нефти в Китай.

Как на это повлияли санкции США

В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные санкции против компаний и танкеров "теневого флота", которые перевозят иранскую нефть.

Ожидается, что избранный президент Дональд Трамп, который начнет свою каденцию 20 января, усилит ограничения против Ирана, продолжая жесткую политику, характерную для его первого президентского срока.

Интересно! Как отмечают трейдеры, такой запрет может замедлить поставки нефти в Китай, крупнейшего импортера в мире.

Власти порта Шаньдун запретили швартовку, разгрузку и предоставление услуг судам, которые входят в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Обратите внимание! Решение о запрете было принято после того, как в начале января танкер Eliza II, находящийся под санкциями, разгрузился в порту Яньтай.