Китайські порти обмежують "тіньовий флот"

У регіоні Шаньдун розташовані численні нафтопереробні заводи, які є основними імпортерами нафти з країн, що перебувають під американським ембарго, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Shandong Port Group керує великими портами на східному узбережжі Китаю, такими як Циндао, Жічжао та Яньтай. Ці порти є ключовими пунктами для імпорту нафти, яка потрапляє під санкції.

Цікаво! У 2024 році провінція Шаньдун імпортувала близько 1,74 мільйона барелів нафти на добу з Ірану, Росії та Венесуели, що складало приблизно 17% від загального імпорту нафти до Китаю.

Як на це вплинули санкції США

Минулого місяця Вашингтон запровадив додаткові санкції проти компаній і танкерів "тіньового флоту", які перевозять іранську нафту.

Очікується, що обраний президент Дональд Трамп, який розпочне свою каденцію 20 січня, посилить обмеження проти Ірану, продовжуючи жорстку політику, характерну для його першого президентського терміну.

Цікаво! Як зазначають трейдери, така заборона може уповільнити постачання нафти до Китаю, найбільшого імпортера у світі.

Влада порту Шаньдун заборонила швартування, розвантаження та надання послуг суднам, які входять до списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Зауважте! Рішення про заборону було ухвалено після того, як на початку січня танкер Eliza II, який перебуває під санкціями, розвантажився в порту Яньтай.