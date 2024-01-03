Детальніше про це розповіли у Мінреінтеграції. У відомстві зазначають, що мають чергову нагоду розповісти, що стає все більше тих, кого вдається повернути з російської депортації.

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Історія повернення тривала понад рік

Як зазначають у Мінреінтеграції, стартувала історія повернення ще у квітні 2022 року. Тоді під Москву з тимчасово окупованого Маріуполя вивезли 17-річного Олександра у складі групи, яка налічувала 31 українську дитину. Більшість цих діточок – сироти або позбавлені батьківського піклування.

Так, напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка. Вона займається поверненням українських дітей.

І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися,

– кажуть у міністерстві.

У відомстві висловлюють вдячність главі управління Громадській спілці "Українська мережа за права дитини" Дар'ї Касьяновій, а також МЗС України.

Це важливо! Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію Росії, сповістіть профільного фахівця Мінреінтеграції Наталію Ємець за номером (050) 562-03-13. Також маєте можливість зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Росія не хоче обмінюватися військовополоненими

На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець. Водночас він зазначив, що Кремль намагається у цьому звинуватити Україну. Крім того, країна-агресорка намагається розколоти українців.

Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян – родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України,

– зазначив Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, "вкиди" здійснюються у бік родичів українських військовополонених. У них проштовхують меседжі, що необхідно продовжувати тиснути на Україну у питаннях, пов'язаних з обміном бранців Кремля. Лубінець зазначив, росіяни роблять це навмисно. А їхня мета – розкол нашого суспільства.