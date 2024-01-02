На цьому наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до рідних українських військовополонених.

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Закликав не вірити вкидам ворога

За словами Дмитра Лубінця, країна-агресорка на обмін військовополоненими не погоджується. Водночас у цьому Кремль звинувачує Україну. Відтак, омбудсмен звернувся до рідних українських військовополонених із закликом. Він просить їх не довіряти "вкидам" російської пропаганди.

Агресор робить інформаційні пропагандистські кампанії. В першу чергу вони спрямовані на найбільш вразливу категорію громадян – родичів військовополонених і зниклих безвісти захисників й захисниць України,

– зазначив Дмитро Лубінець.

Він додав, що родичам українських військовополонених постійно здійснюють "вкиди". Мовляв, їм необхідно продовжувати тиснути на нашу державу у питаннях, пов'язаних з обміном бранців. За його словами, ворог робить це навмисно. А його мета – розколоти суспільство нашої держави.

Закликаю близьких оборонців бути обачними й аналізувати все з холодною головою. Особливо в соціальних мережах. Розумію, що часом це буває складно,

– зазначив омбудсмен.

Другий Новий рік у полоні