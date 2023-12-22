Про умови, в яких утримують українських політв'язнів в Криму та чому Росія не обмінює цивільних 24 Канал поговорив із постпредом президента України в Криму Тамілою Ташевою.

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За словами Ташевої, їхнє представництво неодноразово підіймало цю тему в закордонних ЗМІ та під час спілкування з іноземними делегаціями. За її словами, ненадання медичної допомоги прирівнюється до катування.

Наші громадяни не лише не отримують якісної та своєчасної медичної допомоги, а й вимушені перебувати в російських в'язницях у нелюдських умовах, що часто погіршує їхній стан, вони перебувають в інформаційному вакуумі, з тотальною забороною на читання, зв'язок з рідними тощо,

– розповіла Ташева.

За даними центру прав людини ZMINA, 45 політв'язнів мають проблеми зі здоров'ям, 21 з них – потребує невідкладної медичної допомоги. У російських тюрмах уже загинули двоє кримських політв'язнів.

Українці гинуть у полоні росіян

7 лютого 2023 року в колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області Росії загинув українець Костянтин Ширінг. Чоловік був засуджений на 12 років, його звинувачували в "шпигунстві". Ширінг мав хворобу серця і потребував невідкладної медичної допомоги, але росіяни відмовили ув'язненому в операції.

10 лютого 2023 року в СІЗО Новочеркаська помер політв'язень Джеміль Гафаров. Чоловіка затримали у 2019 році, інкримінувавши звинувачення в терористичній діяльності. На момент ув'язнення Гафаров мав третю групу інвалідності та хронічні захворювання, зокрема, хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Гафаров потребував регулярного діалізу, який в умовах СІЗО проводити неможливо.

Втім, і іншої медичної допомоги під час перебування в ізоляторі Гафаров не отримав, попри те, що рідні неодноразово звертались до росіян із проханням, аби ті перевели політв'язня на домашній арешт.



Джеміль Гафаров (ліворуч) та Костянтин Ширінг (праворуч) загинули в російських СІЗО / Фото krymr.org

Політв'язням не дають ліки

Ще одним прикладом бездіяльності лікарів в російських колоніях є історія журналіста Руслана Сулейманова, якого утримують в СІЗО №3 Новочеркаська. Чоловік має вроджену ваду серця і тахікардію, але медичної допомоги він не отримує.

Таміла Ташева зазначає, що завжди намагається передавати інформацію міжнародним партнерам, особливо про політв'язнів, які перебувають у критичному стані. За її словами, здебільшого єдиний шанс отримати політв'язню ліки, це купити їх за гроші, які збирає його родина, часто віддаючи останнє.

Повний текст матеріалу 24 Каналу "Тортури та смерть у полоні․ Як Росія катує кримських політв'язнів і чому їх так важко звільняти" – читайте за посиланням.