Росія ув'язнює всіх, хто не погоджується з її режимом. Тримають цих людей в жахливих умовах, не дотримуючись жодних міжнародних правил, пише 24 Канал.
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Як утримують політв'язнів у кримському СІЗО
Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що так звана окупаційна "влада" в Криму в СІЗО №1 утримує політв'язнів у підвалах та холодних камерах. Над ув'язненими жахливо знущаються, щодо них застосовують тортури.
Вони (росіяни – 24 Канал) говорять: "Ми можемо робити все, що захочемо, і нам за це нічого не буде". У цьому ж ізоляторі відсутня гаряча вода. Під час походів у лазню не дають достатнього часу, аби прийняти душ,
– розповів Барієв.
За його словами, через це більшість політичних в'язнів там миються в одязі. Щодо Новочеркаського СІЗО в Росії, то там ситуація інша – гаряча вода в камерах є, проте помитися возять тільки раз на декілька тижнів.
Як в'язні зв'язуються з рідними
Ескендер Барієв розповів, що ув'язненим у Криму легше зв'язатись з рідними, ніж на території Росії. Адже політв'язні в Криму намагаються створити так звану мережу і передавати слухавку один одному, щоб ув'язнені мали змогу зателефонувати близьким.
Натомість у російський Новочеркаськ привозять тих, щодо кого буде суд або тих, хто вже отримав вирок і чекає на етапування. Там ситуація зі зв'язком гірша.
"Вони намагаються шукати можливості, але це індивідуально – залежить, в якій камері вони опинилися, як змогли домовитися зі співкамерниками, які можуть мати телефон. А так, ситуація важка. Під час процесу етапування треба чекати декілька тижнів, а то й більше, поки політв'язня перевезуть до місця призначення", – розповів Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру.