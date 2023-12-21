Росія ув'язнює всіх, хто не погоджується з її режимом. Тримають цих людей в жахливих умовах, не дотримуючись жодних міжнародних правил, пише 24 Канал.

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Як утримують політв'язнів у кримському СІЗО

Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що так звана окупаційна "влада" в Криму в СІЗО №1 утримує політв'язнів у підвалах та холодних камерах. Над ув'язненими жахливо знущаються, щодо них застосовують тортури.

Вони (росіяни – 24 Канал) говорять: "Ми можемо робити все, що захочемо, і нам за це нічого не буде". У цьому ж ізоляторі відсутня гаряча вода. Під час походів у лазню не дають достатнього часу, аби прийняти душ,

– розповів Барієв.

За його словами, через це більшість політичних в'язнів там миються в одязі. Щодо Новочеркаського СІЗО в Росії, то там ситуація інша – гаряча вода в камерах є, проте помитися возять тільки раз на декілька тижнів.

Як в'язні зв'язуються з рідними

Ескендер Барієв розповів, що ув'язненим у Криму легше зв'язатись з рідними, ніж на території Росії. Адже політв'язні в Криму намагаються створити так звану мережу і передавати слухавку один одному, щоб ув'язнені мали змогу зателефонувати близьким.

Натомість у російський Новочеркаськ привозять тих, щодо кого буде суд або тих, хто вже отримав вирок і чекає на етапування. Там ситуація зі зв'язком гірша.

"Вони намагаються шукати можливості, але це індивідуально – залежить, в якій камері вони опинилися, як змогли домовитися зі співкамерниками, які можуть мати телефон. А так, ситуація важка. Під час процесу етапування треба чекати декілька тижнів, а то й більше, поки політв'язня перевезуть до місця призначення", – розповів Голова Кримськотатарського Ресурсного Центру.

Зверніть увагу! Представниця президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, що росіяни порушують міжнародне право та етапують політв'язнів до Росії. Правозахисниця пояснила, що це забороняє статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з нею, заборонено здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території на територію держави-окупантки або на територію будь-якої іншої держави.