Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що ворог зробив з Маріуполя військовий "концтабір". Також росіяни з міста депортують родичів бійців ЗСУ. Впродовж грудня 2024 року окупанти виселили щонайменше п'ять родин.

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Люди просто зникають

Забавін зазначив, що інакомислення придушується в окупованому Маріуполі, цивільні люди, що мають іншу думку, не просто зазнають гоніння, вони зникають безвісти. І кількість таких зниклих велика.

Хтось потім знаходиться, вони перебувають як полонені, а росіяни їм приписують якісь статті кримінального кодексу,

– наголосив депутат Маріупольської міської ради.

Зараз у місті відбувається тотальний контроль всіх сфер життя. Навіть у комунальних підприємствах, навчальних закладах, за його словами, стежать за всіма. Будь-які елементи спротиву виявляються окупантами.

Не дарма вони почали будувати об'їзну дорогу повз Маріуполь – щоб приховати від жителів міста переміщення російської військової техніки і особового складу. Зараз, коли все це їде транзитом повз місто, інформація про переміщення окупантів потрапляє туди, куди потрібно. Тому, на думку Забавіна, вони і вдаються до відповідних заходів.

Зверніть увагу! Окупаційна влада почала завозити до Маріуполя росіян, хоча раніше місто заповнювали мігранти азійці. Це пов'язано з новою хвилею, яка зараз котиться по Росії, зачистки мігрантів для відправки на війну.

"Щодо навчальних закладів міста, то так звані директори шкіл є працівниками російських спецслужб, які доповідають про всі випадки щодо дітей та їхніх батьків. Проводячи в школах так звані "уроки патріотичного виховання", вони в динаміці відстежують випадки, де може зародитись спротив", – підкреслив він.

Відомо, що саме діти можуть висловити певні протестні ідеї, які почули вдома чи в іншому місці, тому саме роботі зі школярами окупанти приділяють велику увагу.

Є випадки, коли вони силою намагаються зламати дітей своєю пропагандою, влаштовуючи виїзні екскурсії. Під цим "соусом" вони просто здійснюють вплив пропагандистських методів на дітей, – зазначив Дмитро Забавін.

До слова, окупований Маріуполь поступово перетворюється на кримінальне місто. Зараз переважну частину фінансових потоків контролює пітерський клан, а кадирівці – частину коштів з розкрадання металургійного комбінату імені Ілліча. Російський криміналітет навіть витіснив місцевий – маріупольський.