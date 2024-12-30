Крім депортації, окупанти також пропонують родині піти на співпрацю. Детальніше про те, як відбувається цей процес і звідки у росіян з'явились відповідні дані, 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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Як росіяни депортують сім'ї військовий

З'явилась інформація, що на території тимчасово окупованого Маріуполя росіяни почали депортацію родичів бійців, які вступили до лав Збройних Сил України. Спочатку під ці чистки та депортації потрапила сільська частина Мелітопольського району. Протягом грудня щонайменше п'ять родин депортовано.

Росіяни отримали дані про родини про людей, чиї близькі служать в ЗСУ. Цікаво, що відібрали насамперед тих, хто був мобілізований, а не той, хто пішов добровільно. До таких родин приходять додому, проводять обшуки, зокрема шукають листування з військовими. Видаленого листування фактично не існує – все насправді легко відновити,

– зауважив Петро Андрющенко.

Якщо окупанти знаходять факти спілкування з військовими, пропонують сім'ям два варіанти:

піти на співпрацю з ФСБ та взяти участь у вербуванні військового ЗСУ;

депортація.

За поясненням Андрющенка, якщо людина обирає другий варіант, з нею, на диво, поводяться ввічливо, дають зібрати речі, документу й не створюють додаткового тиску. З Мелітопольського району доставляють в пункт пропуску Шереметьєво і дають можливість обрати місце депортації.

Є декілька напрямків. Дві родини потрапило в Грузію, три родини виїхали на територію ЄС. З частиною із них ми поспілкувалися. Де росіяни беруть дані? Насамперед від односельчан, хтось "здає" людей і до них приходять окупанти,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

До слова, лицемірна ввічливість росіян, ймовірно, пов'язана з тим, що показові тортури відлякають інших людей від співпраці із ними. Також цікаво відзначити, що навіть російський паспорт, які примусово видали росіяни, не захищає від подібного.