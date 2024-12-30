Кроме депортации, оккупанты также предлагают семье пойти на сотрудничество. Подробнее о том, как происходит этот процесс и откуда у россиян появились соответствующие данные, 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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Как россияне депортируют семьи военный

Появилась информация, что на территории временно оккупированного Мариуполя россияне начали депортацию родственников бойцов, вступивших в ряды Вооруженных Сил Украины. Сначала под эти чистки и депортации попала сельская часть Мелитопольского района. В течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы.

Россияне получили данные о семьях о людях, чьи близкие служат в ВСУ. Интересно, что отобрали прежде всего тех, кто был мобилизован, а не тот, кто пошел добровольно. К таким семьям приходят домой, проводят обыски, в частности ищут переписку с военными. Удаленной переписки фактически не существует – все на самом деле легко восстановить,

– отметил Петр Андрющенко.

Если оккупанты находят факты общения с военными, предлагают семьям два варианта:

пойти на сотрудничество с ФСБ и принять участие в вербовке военного ВСУ;

депортация.

По объяснению Андрющенко, если человек выбирает второй вариант, с ним, на удивление, ведут себя вежливо, дают собрать вещи, документа и не создают дополнительного давления. Из Мелитопольского района доставляют в пункт пропуска Шереметьево и дают возможность выбрать место депортации.

Есть несколько направлений. Две семьи попало в Грузию, три семьи выехали на территорию ЕС. С частью из них мы пообщались. Где россияне берут данные? Прежде всего от односельчан, кто-то "сдает" людей и к ним приходят оккупанты,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации".

К слову, лицемерная вежливость россиян, вероятно, связана с тем, что показательные пытки отпугнут других людей от сотрудничества с ними. Также интересно отметить, что даже российский паспорт, которые принудительно выдали россияне, не защищает от подобного.