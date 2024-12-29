Как сообщает канал "Бердянск Сегодня", 28 декабря в Мелитополе был взорван автомобиль оккупантов, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что взорванный автомобиль принадлежал командиру российских войск. Машина, которую он присвоил для личных нужд, была уничтожена в результате взрыва.

Канал предполагает, что подрыв – дело рук местных партизан.

К слову, утром 24 декабря в оккупированном Бердянске взорвалась машина, которая принадлежала председателю оккупационного совета Василию Нечету. Самого предателя доставили в больницу.

Напомним, что недавно СБУ провело операцию, которая сильно разозлила кремлевскую верхушку. В столице страны-агрессора был ликвидирован генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ответственный за применение химического оружия против украинских оборонцев.