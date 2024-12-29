Як повідомляє канал "Бердянськ Сьогодні", 28 грудня у Мелітополі було підірвано автомобіль окупантів, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зазначається, що підірваний автомобіль належав командиру російських військ. Машина, яку він привласнив для особистих потреб, була знищена в результаті вибуху.

Канал припускає, що підрив – справа рук місцевих партизанів.

До слова, вранці 24 грудня в окупованому Бердянську вибухнула автівка, яка належала голові окупаційної ради Василю Нечету. Самого зрадника доправили до лікарні.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ провело операцію, яка сильно розізлила кремлівську верхівку. У столиці країни-агресорки був ліквідований генерал-лейтенант Ігор Кіріллов, відповідальний за застосування хімічної зброї проти українських оборонців.