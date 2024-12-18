На ранок 18 грудня у російській ФСБ прозвітували про затримання 29-річного громадянина Узбекистану у справі про вбивство генерала Кіріллова, передає 24 Канал.

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У Росії нібито затримали підривника Кіріллова

За даними силовиків, у ході допиту затриманий пояснив, що був завербований українськими спецслужбами. За їхнім завданням він прибув до Москви та отримав саморобний вибуховий пристрій.

За версією ФСБ виконавець теракту розмістив бомбу на електросамокаті. Для спостереження він орендував каршеринговий автомобіль, встановив у ньому Wi-Fi-камеру, зйомка з якої транслювалася до міста Дніпро.

Після отримання відеосигналу про вихід Кириллова та його помічника з під'їзду вибуховий пристрій задіяли.

За вбивство Кириллова українські спецслужби буцімто обіцяли узбеку винагороду у розмірі 100 тисяч доларів та виїзд до однієї з європейських країн.

Допит затриманого: дивіться відео

Зверніть увагу! МЗС Узбекистану тим часом уточнює інформацію про громадянина країни, затриманого за виконання теракту в Москві.

Раніше проросійські джерела заявили про затримання у справі вбивства Кіріллова 2 підозрюваних.

До слова, напередодні ліквідації Кіріллова СБУ заочно повідомила йому про підозру у воєнному злочині за наказ застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.