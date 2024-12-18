На утро 18 декабря в российской ФСБ отчитались о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве генерала Кириллова, передает 24 Канал.
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В России якобы задержали подрывника Кириллова
По данным силовиков, в ходе допроса задержанный объяснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство.
По версии ФСБ исполнитель теракта разместил бомбу на электросамокате. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась в город Днепр.
После получения видеосигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда взрывное устройство задействовали.
За убийство Кириллова украинские спецслужбы якобы обещали узбеку вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.
Обратите внимание! МИД Узбекистана тем временем уточняет информацию о гражданине страны, задержанного за выполнение теракта в Москве.
Ранее пророссийские источники заявили о задержании по делу убийства Кириллова 2 подозреваемых.
К слову, накануне ликвидации Кириллова СБУ заочно сообщила ему о подозрении в военном преступлении за приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины.