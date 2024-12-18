На утро 18 декабря в российской ФСБ отчитались о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве генерала Кириллова, передает 24 Канал.

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В России якобы задержали подрывника Кириллова

По данным силовиков, в ходе допроса задержанный объяснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство.

По версии ФСБ исполнитель теракта разместил бомбу на электросамокате. Для наблюдения он арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi-камеру, съемка с которой транслировалась в город Днепр.

После получения видеосигнала о выходе Кириллова и его помощника из подъезда взрывное устройство задействовали.

За убийство Кириллова украинские спецслужбы якобы обещали узбеку вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран.

Обратите внимание! МИД Узбекистана тем временем уточняет информацию о гражданине страны, задержанного за выполнение теракта в Москве.

Ранее пророссийские источники заявили о задержании по делу убийства Кириллова 2 подозреваемых.

К слову, накануне ликвидации Кириллова СБУ заочно сообщила ему о подозрении в военном преступлении за приказ применять химическое оружие против Сил обороны Украины.