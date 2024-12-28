Про це в етері 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомивши, що окупанти намагаються впливати на молодь через низку мілітаристських організацій, зокрема "Юнармію".

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Як окупанти зомбують українських дітей

Дітей на окупованих росіянами територіях мотивують на те, щоб вони вступали у військові училища. Вже зараз учнів зомбують, аби вони готувалися до війни, їх вивозять на полігони, дають тримати в руках зброю.

Крім того, зі слів заступника голови Херсонської облради, в школах максимально часто діти спілкуються з учасниками так званої "сво", яких привозять для таких зустрічей.

"Юнармія" – це була перша дитяча мілітаристська організація, яку росіяни створили. У дітей особливого вибору не було хочуть вони там бути, чи ні. Їх під тиском заганяли туди й максимально "прокачують" на війну,

– розповів Соболевський.

Крім "Юнармії" в окупованих населених пунктах ще передбачені кадетські класи, а також козацький рух, він так само мілітаристського спрямування.

Окупаційна влада шукає, кого відправити на фронт

Росія прагне також змусити людей, які залишились на окупованих територіях, долучитись до російської армії.

Особливих результатів немає, але є випадки, коли люди погоджуються. Росіяни обіцяють їм, що вони не братимуть участь в бойових діях, що будуть стояти на блокпостах Херсонщини,

– розповів Соболевський.

Однак насправді все зовсім інакше. Заступник голови Херсонської облради розповів, що таких "добровольців" з окупованих територій відправляють на 2 тижні на полігон для підготовки, а після везуть на фронт або на Запорізький, або на Донецький напрямки.