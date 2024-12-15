Також ворог намагається відловити людей, які буцім передають інформацію ЗСУ про російську армію. Через це, зокрема, окупаційна влада засудила 44-річну мешканку захопленого Токмака Ольгу Чернявську. Детальніше про ситуацію на окупованих територіях розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя.

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Про "азбуку Запорожья"

На окупованих територіях росіяни надрукували для дітей так звану абетку "азбуку Запорожья". Роздавали її у Кам'янсько-Дніпровському муніципальному окрузі. Вона буцім повинна "познайомити дітлахів з історіями та традиціями рідного краю – Росії".

Що це за традиції – відомо лише самому розробнику Владіміру Рогову, держзраднику та представнику окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області. В абетці на кожну з літер створено вірш з проросійськими мотивами. Вперше така пропагандистська абетка з'явилась в Енергодарі рік тому, а тепер розповсюджується іншими містами.

Окупаційна влада привезла дітям абетку "азбука Запорожья" / скриншот з відео

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Про терор проти мирних жителів

За інформацію кореспондента, окупаційний Запорізький обласний суд виніс вирок 44-річній мешканці захопленого Токмака Ользі Чернявській. Вона, начебто, збирала й передавала своєму синові, що служить в ЗСУ, відомості про геолокацію з російськими військами. Її засудили до 13 років позбавлення волі.

Про суд над підлітками

Росіяни повідомили, що викрили групу підлітків, які буцім збиралися здійснювати терористичні акти в Мелітополі. За їхніми словами, вони, мовляв, "мали вбити співробітника правоохоронних органів, підірвати активістку громадського руху, пустити під укіс поїзд та підірвати кафе з російськими військовими".

Це просто трилер якийсь для підлітків,

– наголосив кореспондент.

Окупанти пишуть, що вони "займалися злочинною діяльністю з березня по вересень 2023 року". І зараз їх судитимуть за "перші кроки в бік тероризму".

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Також у росіян є стаття 2053, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років за "проходження навчання терористичної діяльності, отримання знань та практичних навичок".

Тобто ті мілітаристські ігри з розбиранням автоматів зі стріляниною, які вони влаштовують для наших дітей і підлітків на окупованих територіях, вони, я так розумію, також підпадають під цю статтю,

– розповів кореспондент із Запоріжжя.

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З дошкільного віку просувають пропаганду

Напередодні росіяни відзначали так званий "день конституції Росії". З цього приводу влаштували в дитячому садку №1 "Лисичка" окупованого міста Пологи захід.

Розповідали вихованцям підготовчої та старшою групи про закони, яких росіяни самі ж не дотримуються, а також про державну символіку – прапор та герб. Роздали дітям триколор в руки й сформували для фоторепортажу "кружок любітілєй путінської конституції".

"Схоже, скоро почнуть ходити по пологових будинках і розповідати про свою конституцію, щоб ні в кого не було шансу оминути ці "важливі знання", – констатував кореспондент.

Росіяни сформували "кружок любітілєй путінської конституції" / скриншот з відео