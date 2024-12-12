Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Наприкінці листопада нардеп і член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко навів дані про те, що в окупацію повернулися 150 тисяч переселенців. І хоча він пізніше заперечив свої слова, назвавши їх емоційним припущенням, у суспільстві почали активно обговорювати це.

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Скільки в Україні ВПО і скільки українців повернулися в окупацію

У Міністерстві соціальної політики України відповіли: на тимчасово окуповані території повернулися близько тисячі людей. На 2 грудня в Україні зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

"Було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб", – навели дані у відомстві.

На 1 листопада до попереднього місця проживання повернулося 29 тисяч осіб. Це близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку як ВПО.

Утім, це не означає, що всі поїхали в окупацію. З 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася тільки тисяча людей. Більша частина (18,9 тисячі) поїхала на умовно безпечні території. Це Київщина, Житомирщина, Чернігівщина. 9 тисяч вирушило на ті території, де тривають бойові дії.

В ОП раніше говорили, що повернення українців на окуповані території не є масовим.