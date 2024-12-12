Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". В конце ноября нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко привел данные, что в оккупацию вернулись 150 тысяч переселенцев. И хотя он позже опроверг свои слова, назвав их эмоциональным предположением, в обществе начали активно обсуждать это.

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Сколько в Украине ВПЛ и сколько украинцев вернулись в оккупацию

В Министерстве социальной политики Украины ответили: на временно оккупированные территории вернулись около тысячи человек. На 2 декабря в Украине зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

"Было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек", – привели данные в ведомстве.

На 1 ноября на предыдущее место жительства вернулись 29 тысяч человек. Это около 7,7% от общего количества тех, кто снялся с учета как ВПЛ.

Впрочем, это не означает, что все уехали в оккупацию. Из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулись только тысячу человек. Большая часть (18,9 тысячи) поехала на условно безопасные территории. Это Киевщина, Житомирщина, Черниговщина. 9 тысяч отправились на те территории, где продолжаются боевые действия.

В ОП ранее говорили, что возвращение украинцев на оккупированные территории не является массовым.