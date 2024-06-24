Не так давно всю страну облетели чрезвычайные и уникальные кадры, на которых женщина идет с временно оккупированных территорий по Антоновскому мосту. Показывает украинский паспорт. Впоследствии ей помогли эвакуироваться военные, которые наблюдали за женщиной с дрона.

Военным женщина рассказала, что в начале полномасштабного вторжения вынуждена была уехать в Россию. Затем она несколько раз переезжала, но в конце концов решила вернуться в Украину. Однажды утром она из Олешек отправилась на Антоновский мост, ведь не знала, что он разрушен.

Похожий, не менее тяжелый путь проходят украинцы, чтобы выехать с временно оккупированных территорий или переместиться из одного населенного пункта в другой.

Блокпосты. Усиленная проверка информации. Конфронтация с военными. Угроза персональной информации. В таких условиях, к сожалению, живет часть украинцев.

Как вернуться на территории, подконтрольные Украине? Как уберечь себя на блокпостах? И главное: как защитить личные данные во время усиленных проверок. Расскажем в этом эпизоде программы "Инфомост" на 24 Канале.

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Как действуют блокпосты на оккупированных территориях

Блокпосты на временно оккупированных территориях расставлены с 2014 года – с начала российско-украинской войны на Донбассе. Ранее они позволяли перемещаться между отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крыма и выезжать на свободную территорию. Сейчас этот процесс прекратился, и выехать через линию разграничения нельзя. Однако у людей все еще остается потребность переезжать с места на место.



На блокпостах россияне раздевают мужчин в поисках патриотических тату, Мариуполь, 2022 год / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Еще в прошлом году оккупанты усилили полицейско-административный режим. Во временно оккупированных районах Запорожской области, например, оккупанты увеличили количество групп, которые осуществляют проверки гражданских.

Так называемые мобильные блокпосты, отряды российских военных в 10 – 12 человек, работают в формате спонтанных проверок гражданского населения. Автомобиль с оккупантами может остановиться в любой точке города и устроить проверку гражданским автомобилям и жителям города. Традиционно проверяют мобильные телефоны на наличие информации, которую партизаны передают Силам обороны,

– сообщает Центр национального сопротивления.

А на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты намеренно портили украинские паспорта на блокпостах. Все – для насильственной паспортизации.

Для того, чтобы спасти себя, своих близких, свою жизнь, свое здоровье, и, конечно, быть более-менее в безопасности; для того, чтобы выехать на территорию, подконтрольную Украине, или на территорию третьих стран, надо взять паспорт – берите и езжайте. На границе встречают пограничники, которые пропускают людей в страну. Далее идут определенные процедуры, и они необходимы ради безопасности. Понимаете, враг использует людей на ВОТ. Затем пытается их инфильтрировать. Это часть нашей правоохранительной системы, нашей СБУ. Война и мы должны быть бдительными в этом отношении. Но никто не считает людей преступниками только потому, что они находились на ВОТ. Получение паспорта само по себе не является преступлением,

– отмечает министр реинтеграции Ирина Верещук.

Теперь захватчики усиливают пропускной режим на блокпостах. Иногда раздают повестки мужчинам призывного возраста.

На блокпостах вокруг Северодонецка усилили проверки лиц, которые пытаются выехать из города или вернуться туда. Тщательно просматривали документы, личные вещи и чемоданы. Останавливают выборочно, потому что некоторые перевозчики имеют привилегии россиян. Такие усиленные проверки обусловлены и тревогами захватчиков относительно собственной безопасности. Пытаются выявить тех, кто сотрудничает с Украиной или не хочет получать российский паспорт или не признает оккупационной власти. В любом случае, к пересечению границ между городами или государственных границ все же стоит хорошо подготовиться, – сообщает Артем Лысогор, глава Луганской ОВА.

Как проходить блокпосты на ВОТ

Выехать с временно оккупированной на свободную территорию Украины сейчас можно только через Россию. Этот путь долгий и опасный, но есть украинцы, которые все же решаются его пройти. Представители волонтерского штаба Humanity и проект Донбас.Реалии рассказывают, как подготовиться к прохождению блокпостов.

По словам волонтеров, важно:

придумать историю: куда вы едете и почему.

почистить список контактов: если там есть украинские ведомства или ваши родные служат в ВСУ, лучше такие номера временно удалить.

почистить переписки: отписаться от патриотических групп, стереть рассуждения о войне, проукраинские мемы и тому подобное.

сделать электронные варианты документов: для того, чтобы оккупанты не нанесли вам проблем, когда вы пересекаете границу, лучше иметь важные документы "в облаке".

поговорить с детьми: объявите им "правила безопасности".

Во время прохождения блокпоста надо вести себя тихо, спокойно отвечать на вопросы оккупантов, но стараться избегать контакта с ними и НЕ делиться важной частной информацией.

Далее – админграницы и самый тяжелый этап, ведь здесь уже могут быть допросы от работников спецслужб. Главное – оставайтесь нейтральными, будьте лаконичными и не ведитесь на провокации, что их могут устраивать военные или силовики.

Они расспрашивают тебя от того, где и как прошло твое детство, и до настоящего – почему ты решил уехать именно сейчас. Все это монотонно печатается в Word-документ при тебе, постоянно добавляются какие-то уточняющие вопросы. На самом деле они ждут, когда ты что-то скажешь не то, – рассказывает Инна из Мариуполя в интервью "Радио Свобода".

Волонтеры проекта Humanity также заключают: стоит учесть и средства на обратный путь, ведь вас могут не пропустить, а "вернуть" домой.

Во-вторых, нет четкого алгоритма: кого российские пограничники пропускают, а к кому будет другое отношение. Все зависит от их настроения именно сегодня.

В-третьих, не стоит соглашаться на помощь с эвакуацией от российских служб, потому что это может закончиться ссылкой.

Первое, если нет возможности выехать, но есть такое желание – позвонить на горячую линию. 15 48, чат боты, есть сарафанное радио, люди знают. Волонтерские чаты, которые собирают информацию, передают друг другу эту информацию. Есть отдельные волонтеры, которые работают на этой территории. Надо воспользоваться такой возможностью и любым способом добраться до подконтрольной территории, а здесь мы уже вас встретим, поэтому еще раз повторяю: не бойтесь! Потому что часто меня спрашивают: а если мы возьмем российский паспорт и выедем, не было ли у нас проблем с СБУ? Если вы взяли российский паспорт для того, чтобы выехать, проблем не будет. Берите, приезжайте,

– отмечает Ирина Верещук.

Если вы хотите выехать в Украину, есть несколько путей и маршрутов. Через блокпост на линии разграничения уже не пропускают. Тем более, это довольно опасно. Линия соприкосновения развивается динамично и может меняться. Поэтому сначала придется попасть в Россию. Сделать это можно через Крым или временно оккупированные регионы, также через Белгород, Ростов-на-Дону и ряд других населенных пунктов России. Тогда – через Беларусь в Европу и обратно в Украину. Можно ехать и через Грузию, Казахстан или Азербайджан. При необходимости, говорят в Минреинтеграции, можно воспользоваться контактами посольств в этих странах.

Ехать в Украину через такой географический "крюк" придется ориентировочно 5 дней – именно такими данными делятся те, кто покидает временно оккупированные территории.

Если вам нужна помощь для выезда, обратитесь к верифицированным организациям. Воспользуйтесь ботом в телеграме @helpingtoleave_bot от команды из более 300 волонтеров по всему миру, которая помогает украинцам как дистанционно, так и на местах.

Вы можете также попросить помощи в чат-бота @HelpPeopleUA_bot – от одноименной организации, которая вывозит украинцев с оккупированных территорий бесплатно.

А независимая инициатива Free Belarus Center помогает украинцам выехать с территории России. Или же воспользуйтесь помощью от Минреинтеграции, которые подскажут, какой путь лучше выбрать сегодня.

В общем путь к свободной земле будет не только длинным, но и дорогостоящим. По словам главы Запорожской областной военной администрации, цена всей дороги может достигать и тридцати тысяч гривен.

Мы фиксируем выезд жителей с оккупированных территорий и многим жителям мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через которые сложнее. Также в течение долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогостоящий путь и может стоить до 20 – 30 тысяч гривен на одного человека, – рассказывает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Есть и другой путь, через КПП "Колотиловка – Покровка". После пешего перехода государственной границы Украины волонтеры бесплатно перевезут Вас в город Сумы на проверку документов. Для маломобильных предусмотрен спецтранспорт.

Когда же они уже пересекают границу с Украиной, их ждем мы, их ждет Сумская ОВА, ждет хаб, теплая еда, медикаменты, соответствующие документы, первая выплата – на перроне в Киеве, к примеру, или во Львове, или в Харькове, – их ждет денежная поддержка, а также бесплатный билет в ту часть Украины, которую они для себя выбрали,

– отмечает Ирина Верещук.



Путь из Донецка в Клопотиловку / Инфографика "Новости Донбасса"

Как защищать свои персональные данные

Для пересечения блокпостов вам придется подготовить и цифровую составляющую вашей жизни. Речь идет о персональных данных, которые нужно защищать от врага.

Прежде всего почистите телефон от проукраинской и патриотической информации. Речь идет о фото, видео, пересланных сообщениях и переписках. Их лучше полностью удалить с устройств, которые будете перевозить через блокпост.

Отпишитесь и от проукраинских групп в соцсетях и сотрите их из поисковой ленты.

Почистите историю браузера и соцсетей. Оставьте только нейтральные переписки с родными.

Если кто-то из ваших родственников имеет четкую проукраинскую позицию или воюет в Силах обороны Украины, скройте эту информацию в гаджетах: удалите переписки и отпишитесь от аккаунтов в соцсетях.

Создайте резервные копии важных документов и сбросьте их в облачное хранилище.

Предупредите родных, что едете – чтобы вдруг во время проверки не появились новые опасные сообщения.

Беречь персональную информацию нужно не только для пересечения границы, но и вообще во время пребывания на ВОТ. Постоянное использование VPN и надежных зашифрованных мессенджеров – Signal, WhatsApp i Threema обеспечат защищенное общение с другими.

Если у вас есть родные на временно оккупированных территориях, поделитесь этим материалом с ними. Берегите себя и оставайтесь в украинском информпространстве. Это была завершающая серия программы "Инфомост", другие ищите на нашем ютуб-канале.