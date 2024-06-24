Не так давно всю країну облетіли надзвичайні та унікальні кадри, на яких жінка йде з тимчасово окупованих територій по Антонівському мосту. Показує український паспорт. Згодом їй допомогли евакуюватися військові, які спостерігали за жінкою з дрона.

Військовим жінка розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення змушена була виїхати в Росію. Потім вона кілька разів переїжджала, але зрештою вирішила повернутися в Україну. Одного ранку вона з Олешків вирушила на Антонівський міст, адже не знала, що він зруйнований.

Схожий, не менш важкий шлях проходять українці, аби виїхати з тимчасово окупованих територій чи переміститися з одного населеного пункту в інший.

Блокпости. Посилена перевірка інформації. Конфронтація з військовими. Загроза персональній інформації. В таких умовах, на жаль, живе частина українців.

Як повернутися до територій, що підконтрольні Україні? Як вберегти себе на блокпостах? І головне: як захистити особисті дані під час посилених перевірок розкажемо у цьому епізоді програми "Інфоміст" на 24 Каналі.

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Як діють блокпости на окупованих територіях

Блокпости на тимчасово окупованих територіях розставлені з 2014 року – від початку російсько-української війни на Донбасі. Раніше вони дозволяли переміщатися поміж окремими районами Донецької та Луганської областей та Криму і виїжджати на вільну територію. Зараз цей процес припинився і виїхати через лінію розмежування не можна. Однак у людей все ще залишається потреба переїжджати з місця на місце.



На блокпостах росіяни роздягають чоловіків у пошуках патріотичних тату, Маріуполь, 2022 рік / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Ще торік окупанти посилили поліцейсько-адміністративний режим. В тимчасово окупованих районах Запорізької області, наприклад, окупанти збільшили кількість груп, які здійснюють перевірки цивільних.

Так звані мобільні блокпости, загони російських військових у 10 – 12 осіб, працюють у форматі спонтанних перевірок цивільного населення. Автомобіль з окупантами може зупинитися в будь-якій точці міста та влаштувати перевірку цивільним автівкам та мешканцям міста. Традиційно перевіряють мобільні телефони на наявність інформації, яку партизани передають Силам оборони,

– повідомляє Центр національного спротиву.

А на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти навмисно псували українські паспорти на блокпостах. Усе – для насильницької паспортизації.

Для того, щоб врятувати себе, своїх близьких, своє життя, своє здоров'я, і, звичайно, бути більш-менш у безпеці; для того, щоб виїхати на територію, підконтрольну Україні, або на територію третіх країн, треба взяти паспорт – беріть і їдьте. На кордоні зустрічають прикордонники, які пропускають людей в країну. Далі йдуть певні процедури, і вони необхідні заради безпеки. Розумієте, ворог використовує людей на ТОТ. Потім намагається їх інфільтрувати. Це частина нашої правоохоронної системи, нашої СБУ. Війна і ми повинні бути пильними щодо цього. Але ніхто не вважає людей злочинцями тільки тому, що вони перебували на ТОТ. Отримання паспорта саме по собі не є злочином,

– наголошує міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

Тепер загарбники посилюють пропускний режим на блокпостах. Іноді роздають повістки чоловікам призовного віку.

На блокпостах навколо Сєвєродонецька посилили перевірки осіб, які намагаються виїхати з міста чи повернутися туди. Ретельно переглядали документи, особисті речі та валізи. Зупиняють вибірково, бо деякі перевізники мають привілеї росіян. Такі посилені перевірки зумовлені й тривогами загарбників щодо власної безпеки. Намагаються виявити тих, хто співпрацює з Україною чи не хоче отримувати російський паспорт або ж не визнає окупаційної влади. У будь-якому випадку, до перетину меж між містами чи державних кордонів усе ж варто добре підготуватися,

– повідомляє Артем Лисогор, очільник Луганської ОВА.

Як проходити блокпости на ТОТ

Виїхати з тимчасово окупованої на вільну територію України зараз можна лише через Росію. Цей шлях довгий і небезпечний, але є українці, які все ж наважуються його пройти. Представники волонтерського штабу Humanity й проєкт Донбас.Реалії розповідають, як підготуватись до проходження блокпостів.

За словами волонтерів, важливо:

придумати історію: куди ви їдете і чому.

почистити список контактів: якщо там є українські відомства чи ваші рідні служать в ЗСУ, краще такі номери тимчасово видалити.

почистити переписки: відписатися від патріотичних груп, стерти міркування про війну, проукраїнські меми тощо.

зробити електронні варіанти документів: для того, аби окупанти не завдали вам проблем, коли ви перетинаєте кордон, краще мати важливі документи "в хмарі".

поговорити з дітьми: оголосіть їм "правила безпеки".

Під час проходження блокпоста треба вести себе тихо, спокійно відповідати на питання окупантів, але намагатися уникати контакту з ними й НЕ ділитися важливою приватною інформацією.

Далі – адмінкордони й найважчий етап, адже тут уже можуть бути допити від працівників спецслужб. Головне – залишайтеся нейтральними, будьте лаконічними й не ведіться на провокації, що їх можуть влаштовувати військові чи силовики.

Вони розпитують тебе від того, де і як минуло твоє дитинство, і до сьогодення – чому ти вирішив виїхати саме зараз. Усе це монотонно друкується в Word-документ при тобі, постійно додаються якісь уточнювальні питання. Насправді вони чекають, коли ти щось скажеш не те,

– розповідає Інна з Маріуполя в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Волонтери проєкту Humanity також підсумовують: варто врахувати й кошти на зворотній шлях, адже вас можуть не пропустити, а "повернути" додому.

По-друге, немає чіткого алгоритму: кого російські прикордонники пропускають, а до кого буде інше ставлення. Усе залежить від їхнього настрою саме сьогодні.

По-третє, не варто погоджуватися на допомогу з евакуацією від російських служб, бо це може закінчитися засланням.

Найперше, якщо немає можливості виїхати, але є таке бажання – задзвонити на гарячу лінію. 15 48, чат-боти, є сарафанне радіо, люди знають. Волонтерські чати, які збирають інформацію, передають одне одному цю інформацію. Є окремі волонтери, які працюють на цій території. Треба скористатися такою можливістю і в будь-який спосіб дістатися підконтрольної території, а тут ми вже вас зустрінемо, тому ще раз повторюю: не бійтесь! Бо часто мене запитують: а якщо ми візьмемо російський паспорт і виїдемо, чи не буде в нас проблем з СБУ? Якщо ви взяли російський паспорт для того, щоб виїхати, проблем не буде. Беріть, приїжджайте,

– наголошує Ірина Верещук.

Якщо ви хочете виїхати до України, є кілька шляхів і маршрутів. Через блокпост на лінії розмежування уже не пропускають. Тим паче, це доволі небезпечно. Лінія зіткнення розвивається динамічно і може змінюватися. Тож спершу доведеться потрапити до Росії. Зробити це можна через Крим або тимчасово окуповані регіони, також через Бєлгород, Ростов-на-Дону та низку інших населених пунктів Росії. Тоді – через Білорусь до Європи й назад до України. Можна їхати й через Грузію, Казахстан чи Азербайджан. За потреби, кажуть в Мінреінтеграції, можна скористатися контактами посольств у цих країнах.

Їхати до України через такий географічний "гак" доведеться орієнтовно 5 днів – саме такими даними діляться ті, хто покидає тимчасово окуповані території.

Якщо вам потрібна допомога для виїзду, зверніться до верифікованих організацій. Скористайтеся ботом у телеграмі @helpingtoleave_bot від команди з понад 300 волонтерів по всьому світу, яка допомагає українцям як дистанційно, так і на місцях.

Ви можете також попросити допомоги в чат-бота @HelpPeopleUA_bot – від однойменної організації, яка вивозить українців з окупованих територій безкоштовно.

А незалежна ініціатива Free Belarus Center допомагає українцям виїхати з території Росії. Або ж скористайтеся допомогою від Мінреінтеграції, яке підкаже, який шлях краще обрати сьогодні.

Загалом шлях до вільної землі буде не лише довгим, а й дороговартісним. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації, ціна усієї дороги може сягати й тридцяти тисяч гривень.

Ми фіксуємо виїзд мешканців з окупованих територій і багатьом мешканцям ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дороговартісний шлях і може коштувати до 20 – 30 тисяч гривень на одну особу,

– розповідає голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Є й інший шлях, через КПП "Колотилівка – Покровка". Після пішого переходу державного кордону України волонтери безкоштовно перевезуть вас до міста Суми на перевірку документів. Для маломобільних передбачений спецтранспорт.

Коли ж вони уже перетинають кордон з Україною, їх чекаємо ми, їх чекає Сумська ОВА, чекає хаб, тепла їжа, медикаменти, відповідні документи, перша виплата – на пероні у Києві, до прикладу, чи у Львові, чи в Харкові, – їх чекає грошова підтримка, а також безкоштовний квиток у ту частину України, яку вони для себе обрали,

– зазначає Ірина Верещук.



Шлях з Донецька до Колотилівки / Інфографіка "Новини Донбасу"

Як захищати свої персональні дані

Для перетину блокпостів вам доведеться підготувати й цифрову складову вашого життя. Йдеться про персональні дані, які потрібно захищати від ворога.

Перш за все почистіть телефон від проукраїнської й патріотичної інформації. Йдеться про фото, відео, переслані дописи й переписки. Їх краще повністю видалити з пристроїв, які будете перевозити через блокпост.

Відпишіться і від проукраїнських груп у соцмережах і зітріть їх із пошукової стрічки.

Почистіть історію браузера та соцмереж. Залиште лише нейтральні переписки з рідними.

Якщо хтось із ваших родичів має чітку проукраїнську позицію або ж воює в Силах оборони України, приховайте цю інформацію у ґаджетах: видаліть переписки й відпишіться від акаунтів у соцмережах.

Створіть резервні копії важливих документів і скиньте їх у хмарне сховище.

Попередьте рідних, що їдете – аби раптом під час перевірки не з'явилися нові небезпечні повідомлення.

Берегти персональну інформацію потрібно не лише для перетину кордону, а й загалом під час перебування на ТОТ. Постійне використання VPN і надійних зашифрованих мессенджерів – Signal, WhatsApp i Threema, забезпечать захищене спілкування з іншими.

Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях, поділіться цим матеріалом з ними. Бережіть себе і залишайтеся в українському інформпросторі. Це була завершальна серія програми "Інфоміст", інші шукайте на нашому ютуб-каналі.