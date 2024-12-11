Наші бійці перебували на території "Азовсталі", після чого потрапили у полон росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Маріупольської міської ради, у якій розповіли деталі.

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Які вироки винесли захисникам "Азовсталі"

Українських військових окупанти звинувачують в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року. Окупанти "засудили" українських військовослужбовців від 24 років ув’язнення до довічного перебування за ґратами. Бійці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Несправедливі вироки винесли військовослужбовцям 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, серед них – Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату "Азовсталь" та потім потрапили до російського полону,

– йдеться у повідомленні ради.

Нагадаємо, у серпні у Ростові-на-Дону відбулося політичне судилище над 23 українськими військовополоненими й цивільними особами. Російська прокуратура вимагала для них "вироку" від 16 до 24 років колонії. Щонайменше 9 з них це жінки, що працювали в пункті тилового забезпечення в Маріуполі.