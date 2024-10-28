Дівчина розповіла 24 Каналу, що у 2024 році відновилися обміни захисників "Азовсталі". Адже минулого року вона не мала жодних звісток про свого хлопця.

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"Це дуже тішить, тому що є звістки про рідних. Немає змоги ні зв'язатися, ні поговорити, ні дізнатися. Дякую звільненим військовополоненим, вони там бачили Костю, який він, що з ним, мали змогу з ним поговорити, потрохи таку інформацію видавали. Ми дуже щасливі, що він живий, тримається", – сказала вона.

"Немає відчуття часу"

Анастасія Бугера зазначила, що кілька місяців перебувала в окупації та знає, що таке "рускій мір". Вона намагається робити усе можливе, аби повернути Костянтина та інших військовополонених захисників додому. Її дуже підтримують рідні, друзі та небайдужі люди.

Але все одно немає відчуття часу. Ти ніби застряг між двома світами, не розумієш, що тобі треба робити. Кожного місяця, кожного дня ти думаєш, що саме зараз буде обмін. Але так вже продовжується 891 день. Ми не бачились з Костянтином без двох тижнів три роки. Сама не можу у це повірити. Не знаю, як це витримую,

– поділилась вона.

Дівчина пригадала вислів: "Шануй, допомагай живим, пам'ятай полеглих та борись за полонених". Вона закликала українців робити усе можливе, бо на їхніх місцях може бути кожен.