Віолетта Шовкова пояснила, що мріяла про цю мить з 2022 року. Про це пише Суспільне.

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"Чекала моменту, коли він їх приміряє"

У ніч на 19 жовтня з ворожого полону повернувся військовослужбовець Олексій на псевдо "Карапуз". Він боронив Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення Росії та згодом опинився у полоні.

Зустрічаючи чоловіка з російського полону, дружина Віолетта привезла йому кросівки. Як нині пояснила дівчина, вона понад 2 роки мріяла і чекала миті, коли коханий зможе їх приміряти.

Віолетта також поділилася з журналістами, що у 2022 році почала купувати речі чоловіку. Тоді це допомагало дівчині заспокоїтися, адже, коли чоловік повернеться з полону, то йому це знадобиться.

Це просто кросівки, які я купляла йому ще у 2022 році, як і інші речі, для того, щоб якось заспокоїти себе: що він повернеться і йому це знадобиться. Тоді ж придбала і кілька пар кросівок. То ж одні з них взяла з собою, коли їхала на обмін. Хотіла зробити йому приємне – він любить цей бренд. Ну, і розуміла, що йому знадобляться речі,

– пояснила дружина військового.

Нині Олексій проходить реабілітацію, як і інші військовослужбовці, які повернулися з полону.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня з російського полону вдалося звільнити 95 українців. Частина військовополонених отримала у Росії багаторічні вироки у фейкових і сфабрикованих справах.