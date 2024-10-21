Зазначимо, що Буткевич став частиною великого 58-го обміну полоненими між Україною та Росією. Вдома опинилися 95 українських захисників, серед яких були і "азовці".

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Звернення Максима Буткевича

Вночі 21 жовтня Максим Буткевич виклав відеозвернення з тимчасової сторінки у фейсбук. Він збирається продублювати своє звернення також англійською та французькою мовами на міжнародну аудиторію.

Правозахисник висловив вдячність людям, які підтримували його, доки він був у російському полоні. Буткевич каже, що лише після повернення починає усвідомлювати масштаби підтримки і "трошки ошелешений".

Бути вільним – це щастя, і це – найприродніший стан людини, сутність людини. І тому намагання уярмити інших людей, перетворити їх на рабів, товар, на об'єкти для маніпуляцій — це ганьба і злочин катастрофічних масштабів,

– каже діяч.

Журналіст попросив усіх, хто стежив за його долею, не забувати "про уярмлених і поневолених, тих, хто у небезпеці й чия гідність зараз постійно піддається випробуванням".

"Зробімо все, що ми можемо, для їх звільнення. Бо поки хтось лишається невільником — ніхто з нас по-справжньому не є вільним", – закликав він.

Звернення Максима Буткевича до громадськості: дивіться відео