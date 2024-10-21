Отметим, что Буткевич стал частью большого 58-го обмена пленными между Украиной и Россией. Дома оказались 95 украинских защитников, среди которых были и "азовцы".

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Обращение Максима Буткевича

Ночью 21 октября Максим Буткевич выложил видеообращение с временной страницы в фейсбук. Он собирается продублировать свое обращение также на английском и французском языках на международную аудиторию.

Правозащитник выразил благодарность людям, которые поддерживали его, пока он был в российском плену. Буткевич говорит, что только после возвращения начинает осознавать масштабы поддержки и "немножко ошарашен".

Быть свободным – это счастье, и это – естественное состояние человека, сущность человека. И поэтому попытки поработить других людей, превратить их в рабов, товар, на объекты для манипуляций - это позор и преступление катастрофических масштабов,

– говорит деятель.

Журналист попросил всех, кто следил за его судьбой, не забывать "об уярмленных и порабощенных, тех, кто в опасности и чье достоинство сейчас постоянно подвергается испытаниям".

"Сделаем все, что мы можем, для их освобождения. Потому что пока кто-то остается невольником - никто из нас по-настоящему не является свободным", – призвал он.

Обращение Максима Буткевича к общественности: смотрите видео