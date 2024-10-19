Поздно вечером 18 октября стало известно о 58-ом обмене военнопленными между Украиной и Россией, в частности об освобождении Максима Буткевича. Правозащитник поделился с журналистами первыми эмоциями после прибытия на Родину.

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Что сказал Буткевич

Еще не до конца понял, что это произошло. Это очень ожидаемо, неожиданно, это прекрасно,

– признался освобожденный из плена.

Максим Буткевич рассказал, что в российской колонии на Луганщине вместе с ним находились более 4 десятков осужденных военнопленных. Он выразил надежду, что они узнают об обмене. По словам Буткевича, он вместе с еще одним товарищем – первые обмененные военнопленные из этой колонии. Поэтому остальным заключенным защитникам важно знать, что обмен возможен, что это происходит.

Буткевич сказал, что до последнего не знал о том, что возвращается домой. Утром после утренней проверки ему сообщили, что за полчаса этап и не сказали, куда. Соответственно и вещей у него столько, именно потому, что он ехал "на этап", а не на обмен.

А про обмен мы узнали уже случайно по дороге. Поэтому это двойная неожиданность,

– признался военнослужащий.

Первый комментарий Буткевича после освобождения: видео "Громадське"

Напомним, что Максим Буткевич оказался в неволе летом 2022 года, когда в составе ВСУ воевал на востоке Украины. В марте 2023 года так называемый "суд" "ЛНР" вынес приговор правозащитнику – 13 лет лишения свободы. Воин находился в колонии в Красном Луче на оккупированной Россией территории Луганской области.

К слову, 18 октября домой вернулся боец "Азова", жених полицейской Марьяны Чечелюк.