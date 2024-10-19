Некоторые из этих 95 украинцев провели во вражеском плену более 30 месяцев. Об этом сообщили журналисты "Мы-Украина".

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Какой была встреча освобожденных украинцев их родными

Из плена удалось вернули Дениса Харченко, бойца 36 бригады морской пехоты, который с первых дней войны защищал Мариуполь. Военный попал в плен, во время защиты завода Ильича.

Защитника после возвращения на родину встретила его мама. Женщина признается, все время ждала возвращения своего сына и хотела его обнять и прижать.

Это ад, который он прошел. 30 месяцев плена, страданий, пыток, голода, холода, физических и моральных пыток. И сегодня я благодарна за такую возможность обнять своего сына и увидеть его,

– сказала она.

Дениса Харченко 30 месяцев в Украине ждала мама / Видео "Мы-Украина"

Сам Денис рассказал, что не верил до последнего, что едет домой.

На других кадрах можно увидеть, как мать обнимает обоих своих сыновей из российского плена. Станислав и Антон – морские пехотинцы. Они более двух лет находились в плену.

Мать дождалась двух сыновей, которые вернулись домой из плена / Видео "Мы-Украина"

После возвращения на родину, те защитники, чьи родные по каким-то причинам не смогли приехать, начали звонить им по телефону. Конечно, первыми кому звонят наши освобожденные граждане – это родители.

"Мама, я тоже ждал... Скоро вернусь домой, увидимся. Главное не плачьте, мама. Я уже вернулся, все хорошо", – говорит один из вернувшихся украинцев.

Как возвращенные из плена украинцы звонили своим родным / Видео "Мы-Украина"

А одна жена нашего военнопленного приехала, чтобы просто поддержать других родных вернувшихся украинцев, потому что до последнего не знала, вернется ли ее муж домой. Однако в конце концов стало известно, что украинец также среди освобожденных. Все до последнего держали в секрете, что он тоже вернется.

Женщине до последнего не говорили о возвращении ее мужа из плена / Видео "Мы-Украина"

Кроме того, момент встречи освобожденных военнопленных дома родным показал и Владимир Зеленский. На снимках можно увидеть, насколько щемящим было возвращение наших пленников на родину.

Как наших освобожденных военнопленных встречали родные / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

К слову, среди возвращенных украинцев из российского плена 19 октября были нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Всего среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.