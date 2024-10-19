Также удалось вернуть и защитников Мариуполя, в частности завода “Азовсталь”. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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Что известно о новом обмене пленными

Владимир Зеленский написал, что 95 наших людей снова дома. Среди них воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

Каждый раз, когда Украина спасает своих людей из российского плена, мы приближаем день, когда свобода будет возвращена всем, кто находится в российской неволе,

– сказал президент.

Он также поблагодарил команду, которая занимается поиском и освобождением пленных. Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы вытащить всех наших людей, кого удерживает Россия.

95 украинцев удалось вернуть из российского плена / Видео из фейсбука Владимира Зеленского

"Благодарность воинам, которые пополняют обменный фонд, и всем партнерам, которые помогают", – резюмировал украинский лидер.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подчеркнули, что это уже 58 обмен военнопленными.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы страны-агрессора и были "осуждены": 28 к длительным срокам, а 20 – к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора,

– написали в Координационном штабе.

В Украину удалось вернуть еще 95 наших граждан / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Там также выразили глубокую благодарность за помощь и разностороннюю поддержку в организации обмена Объединенным Арабским Эмиратам.