Об этом сообщает издание ZMINA со ссылкой на отца Буткевича. Пока официальных деталей нет.

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Буткевич вернулся из плена

В СМИ пишут, что из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека, журналиста и военнослужащего Максима Буткевича. Об этом журналистам сообщил его отец Александр.

По словам мужчины, ему позвонил Координационный штаб и сообщил, что Максима удалось вернуть во время обмена военнопленными.