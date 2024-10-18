Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на батька Буткевича. Наразі офіційних деталей немає.

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Буткевич повернувся з полону

У ЗМІ пишуть, що з російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини, журналіста та військовослужбовця Максима Буткевича. Про це журналістам повідомив його батько Олександр.

За словами чоловіка, йому зателефонував Координаційний штаб та повідомив, що Максима вдалося повернути під час обміну військовополоненими.