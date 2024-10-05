Юрія утримували в колонії в Оленівці, потім у Ряжську Рязанської області, а потім перевели в Мордовію – одне з найжорстокіших місць утримання українських полонених. Історію військового розповіли в репортажі ТСН.
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Юрій Гульчук втратив мову в російському полоні
Військового вдалося повернути в Україну в рамках обміну полоненими 14 вересня 2024. Перші дні після поверннення на рідну землю Юрій провів у реанімації та не розмовляв. Вперше він заговорив, коли до палати зайшов його батько.
Зараз Юрій Гульчук проходить реабілітацію – він нещодавно почав ходити. Рідні військового розповіли, що він уникає розмов про понад два роки полону.
Не любить згадувати, а ми не питаємо, навіщо. Щось скаже, хай скаже, а питати – це жорстоко, навіщо,
– сказала мати хлопця.
Сам Юрій розповів журналістам, що підписав контракт за місяць до повномасштаного вторгення. На початку війни він був у Маріуполі, на комбінаті Ілліча, а в квітні 2022 року потрапив в полон. Росіяни морили Юрія голодом і катували. Від побиттів і переломів йому стало важко ходити, а згодом і говорити.
Під час обміну росіяни везли полонених на кордон з мішками на головах. Військовий розповів, що дійти до українського автобуса він зміг самотужки, а потім завмер від емоцій.
Важко це передати. Я був шокований,
– сказав хлопець.
За словами Юрія, він має список фільмів, які тепер хоче передивитися. Він також додав, що українці, як йому здається, стали сумнішими.