Юрія утримували в колонії в Оленівці, потім у Ряжську Рязанської області, а потім перевели в Мордовію – одне з найжорстокіших місць утримання українських полонених. Історію військового розповіли в репортажі ТСН.

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Юрій Гульчук втратив мову в російському полоні

Військового вдалося повернути в Україну в рамках обміну полоненими 14 вересня 2024. Перші дні після поверннення на рідну землю Юрій провів у реанімації та не розмовляв. Вперше він заговорив, коли до палати зайшов його батько.

Зараз Юрій Гульчук проходить реабілітацію – він нещодавно почав ходити. Рідні військового розповіли, що він уникає розмов про понад два роки полону.

Не любить згадувати, а ми не питаємо, навіщо. Щось скаже, хай скаже, а питати – це жорстоко, навіщо,

– сказала мати хлопця.

Сам Юрій розповів журналістам, що підписав контракт за місяць до повномасштаного вторгення. На початку війни він був у Маріуполі, на комбінаті Ілліча, а в квітні 2022 року потрапив в полон. Росіяни морили Юрія голодом і катували. Від побиттів і переломів йому стало важко ходити, а згодом і говорити.

Під час обміну росіяни везли полонених на кордон з мішками на головах. Військовий розповів, що дійти до українського автобуса він зміг самотужки, а потім завмер від емоцій.

Важко це передати. Я був шокований,

– сказав хлопець.

За словами Юрія, він має список фільмів, які тепер хоче передивитися. Він також додав, що українці, як йому здається, стали сумнішими.