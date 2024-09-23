Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров для Forbes Ukraine. Свій матеріал він присвяченим року перебування на посаді та розповів у ньому також про мобілізацію в Україні, витрати на оборону, міжнародну коаліцію.

Дивіться також Не дочекалися з полону: внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули рідні бранця Микити Шаульського

Скільки осіб повернули додому після 24 лютого 2022 року

Рустем Умєров розповів, що багато аспектів міжнародної діяльності Міноборони залишаються непублічними через чутливість теми. Серед них – обміни полоненими. Цей напрям роботи має помітні результати.

Міністр оборони повідомив, що з російського полону з початку повномасштабного вторгнення вдалося звільнити понад 3300 українців.

Він подякував усім причетним до цього.

Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім силам – Офісу президента, ГУР, МВС, СБУ, Омбудсмену – та лідерам усіх країн, які сприяли цьому досягненню,

– сказав Умєров.