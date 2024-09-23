Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров для Forbes Ukraine. Свой материал он посвятил году пребывания в должности и рассказал в нем также о мобилизации в Украине, расходах на оборону, международной коалиции.

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Рустем Умеров рассказал, что многие аспекты международной деятельности Минобороны остаются непубличными из-за чувствительности темы. Среди них – обмены пленными. Это направление работы имеет заметные результаты.

Министр обороны сообщил, что из российского плена с начала полномасштабного вторжения удалось освободить более 3300 украинцев.

Он поблагодарил всех причастных к этому.

Я благодарен Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и всем силам – Офиса президента, ГУР, МВД, СБУ, Омбудсмену – и лидерам всех стран, которые способствовали этому достижению,

– сказал Умеров.