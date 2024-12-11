Такою інформацією з 24 Каналом поділився керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, наголосивши, що росіяни проводять фільтрацію навіть для тих людей, які заїжджають з Росії. Вони не довіряють пункту пропуску в аеропорту "Шереметьєво".

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Що призвело до тотальних зачисток у Маріуполі

Андрющенко розповів, що росіяни перевіряють людей, які перебувають на обліку в ФСБ, мають проукраїнську позицію та потенційно схильні до співпраці з українськими спецслужбами. Ворог ходить по їхніх домівках, проводить обшуки й розмовляють з сусідами.

Очікуємо, що цього тижня мають провести тотальну зачистку. Вже хай би провели й люди дихали спокійніше,

– додав він.

Активні перевірки почалися з серпня 2024 року. Спочатку в тих регіонах, де не було фільтрації або вона була досить формальна. Росіяни усвідомлюють, що не можуть справитися з потоком інформації та активними діями з боку руху опору.

Нарешті вони змирились, що це звичайні українці, яких багато залишилося на окупованих територіях. Навіть певні наративи зникли з пропаганди,

– зазначив Петро Андрющенко.

Посиленню фільтраційних заходів сприяє збільшення людей на ТОТ. Росіяни проводять повторну перевірку, бо не довіряють пункту пропуску в аеропорту "Шереметьєво". Оскільки на окуповані території повертаються ті, хто свого часу отримав російські паспорти й виїхав не лише в Європу або на територію України, а й у Білорусь, Грузію, Туреччину або безпосередньо в Росію.

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Нагадаємо, в окупованому Донецьку на друзки розлетівся автомобіль начальника Оленівської колонії Сєргєя Євсюкова, за часів керівництва якого росіяни підірвали будівлю з полоненими українцями.