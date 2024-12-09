Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

До теми Могли підірвати начальника Оленівської колонії: в окупованому Донецьку вибухнула автівка

Начальник Оленівської колонії помер

Зранку 9 грудня у тимчасово окупованому Донецьку вибухнула автівка. Унаслідок цього інциденту помер Сєргєй Євсюков – начальник Оленівської колонії.



Сєргєй Євсюков / Фото з мережі

У салоні автівки також була дружина Євсюкова. Відомо, що вона працює на окупаційне так звану "МВС". Унаслідок підриву жінці відірвало ногу. Нині вона госпіталізована і, як пишуть російські телеграм-канали, перебуває у важкому стані.

Як пишуть у мережі, під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид – близько 150 – 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Що відомо про Євсюкова

Сєргєй Євсюков – начальник Оленівської колонії, де 29 липня 2022 року стався жахливий теракт. Так, окупанти підірвали один з бараків, у якому тримали українських полонених. Тоді загинуло щонайменше 53 українці, ще понад 130 – отримали поранення. За приблизними підрахунками, у бараці тримали щонайменше 193 полонених.

Розслідувачка правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини" Марія Климик в інтерв'ю "Фокусу" якось розповідала, що Євсюков – колишній міліціонер із Горлівки Донецької області. Після того, як російські сепаратисти захопили місто, Євсюков залишився жити на окупованій території.

З часом зрадник почав співпрацювати з окупантами й погодився очолити колонію. За словами Климик, Євсюков був маріонеткою у руках росіян, адже вони керували усіма процесами. Пригадуючи теракт 29 липня 2022 року, правозахисниця наголосила, що свідки трагедії стверджували – після вибуху Євсюков просто пив каву та сміявся. Саме Євсюков не допускав медиків до поранених українських полонених.

На наступний після вибуху день Євсюкова звільнили з посади начальника Оленівської колонії.

Волонтер Станіслав Глушков, який опинився у російському полоні під час того, як доставляв гуманітарну допомогу до Маріуполя, в одному з інтерв'ю росЗМІ розповідав, що Євсюков має садистські нахили. Він зустрічався зі зрадником під час полону, й той лише погрожував.

Євсюков Сергій Володимирович, на мою особисту думку, один із найстрашніших катів, який керує всім цим табором, який неодноразово казав нам, що ми залишимося там як мінімум на 10 років, що нашим дітям, нашим сім'ям скажуть, що ми полетіли в космос, або що ми військові льотчики, які загинули,

– розповідав Глушков.

До слова, 28 липня 2023 року СБУ оголосила підозру начальнику Оленівської колонії Сєргєю Євсюкову. Його звинувачували у жорстокому поводженні з військовополоненими.