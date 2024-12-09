Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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У Донецьку вибухнув автомобіль

Близько 08:00 9 грудня у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух. Як згодом стало відомо, вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Інцидент стався на вулиці Університетській. Як пишуть у мережі, автівка вибухнула, коли була припаркована на тротуарі.

У Донецьку вибухнула автівка – більше у галереї

У мережі показали кадри з місця подій. Так, на одному з відео показали перші хвилини після вибуху автівки. На них видно дим та те, як перехожі намагалися витягнути людей з автомобіля.

Перші хвилини після вибуху в Донецьку: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Кадри після підриву автівки: дивіться відео

Офіційної інформації наразі немає, однак у російські телеграм-канали пишуть, що автівка належить начальнику Оленівської колонії. Ймовірно, саме він був за кермом. Також в салоні автівки була його дружина – вона працює в окупаційному так званому "МВС". У мережі додають, що окупант придбав Land Cruiser лише 3 місяці тому.

Важливо! У ніч на 29 липня 2022 року російські військові влаштували теракт в одному з бараків Оленівської колонії. Внаслідок масово вбивства загинуло щонайменше 53 полонених, ще понад 130 – було поранено. За найменшими підрахунками, у бараці, де росіяни скоїли теракт, було 193 українських полонених.

Варто зауважити, що на опублікованих у мережі відео – дуже багато російських військових. Чомусь саме вони, а не "поліцейські" чи "рятувальники" допомагають постраждалим після вибуху.

На іншому відео видно, що жінка, яка була в салоні автівки, вижила. Її госпіталізували медики, проте жодної інформації про її стан у мережі не розкривали.

Ймовірно, стан чоловіка важчий. Донецькі телеграм-канали пишуть, що вибухівка мала 150 – 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Швидше за все, її розташували під днищем у районі місця водія, а вибух був спрямований.

Вибух був доволі сильний, адже унаслідок інциденту автівка серйозно пошкоджена. Щонайменше – вирвано днище та бампер.

Після вибуху водія намагалися врятувати: дивіться відео

Окупаційний слідчий комітет так званої "ДНР" повідомив, що вже почав розслідування. Там підтвердили, що внаслідок вибуху автівки постраждали двоє людей, однак їхні імена та особи не розкривалися.